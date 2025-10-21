Матерные песни и угрозы изнасилованием: продюсер фильма «Вий 3D» кошмарит соседа

Жители деревни рассказали, что 57-летний Устинов кошмарит их несколько лет. Мужчина каждый день громко включает разные треки, в том числе и с матерными ругательствами, с 9 часов утра до 22 часов вечера. Чаще соседи слушают группу «Ленинград».

По их словам, все это длится в деревне уже четыре года. При этом продюсер на контакт с соседями не идет. На мужчину регулярно пишут заявления в полицию, а когда силовики приезжают, то он не открывает дверь. Участковый ничего поделать с дебоширом не может.

Сосед, живущий рядом с Устиновым, поделился, что тот кидался в него камнями, когда слышал просьбы сделать музыку потише или выключить, а один раз он даже схватился за оружие и прострелил ему руку из-за того, что у соседа слишком громко лаяли собаки. За стрельбу Устинов получил 40 часов исправительных работ.

Сосед рассказал, что когда его больной раком тесть умирал, то он просил продюсера временно отключить музыку, но Устинов отказался.

Ранее на Устинова заявили в полицию из-за матерных песен. Кроме того, мужчина нецензурно отзывается о тех, кто осуждает его музыкальные вкусы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.