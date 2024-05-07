На актера Руслана Устинова заявили в полицию из-за матерных песен

Жители подмосковной деревни Милорадово заявили в полицию на актера и кинопродюсера Руслана Устинова из-за матерных песен, сообщает SHOT .

Они рассказали, что Устинов ежедневно во время тишины (с 13 до 15 часов) включает в доме нецензурные песни. Их слышат и соседи.

Актер не собирается обсуждать с другими свои музыкальные вкусы. Также он нецензурно отзывается о тех, кто их осуждает.

Одну из ссор артиста с соседями сняли на видео в апреле. При этом сложившаяся ситуация еще не разрешилась, потому жители приняли решение написать заявления в полицию и прокуратуру.

Для Устинова это не первый конфликт с соседями. Около 2 лет назад он выстрелил в ногу одному из них, за это его приговорили к исправительным работам.

Устинов известен публике как актер и продюсер фильма «Вий» (2014 год).