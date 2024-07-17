Мать в Ноябрьске фаллоимитаторами изнасиловала сына. Он до этого домогался брата

Baza: мать в Ноябрьске изнасиловала 12-летнего сына за домогательства к брату

В Ямало-Ненецком автономном округе 41-летняя женщина изнасиловала своего сына за то, что тот домогался младшего брата, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Ноябрьске 13 июля. Мать вошла в комнату и увидела, как ее 12-летний сын целует 8-летнего брата, лежа на нем. Тогда женщина решила наказать старшего ребенка. Она взяла два фаллоимитатора и изнасиловала сына. При этом младший сидел в соседней комнате и слышал брата, кричавшего от боли.

После инцидента она выгнала 12-летнего мальчика к подруге, которая позднее рассказала полиции об издевательствах над ребенком.

Мать вернулась за сыном в 7 утра, привела домой, выпила алкоголь и заставила мастурбировать на деревянный манекен, предварительно включив ролик порнографического содержания.

15 июля следствие возбудило против женщины уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Пострадавших детей отправили в центр социального обслуживания населения.

С 2018 года женщина состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, откуда ее сняли спустя 4 года. Известно также, что ее старший сын несколько раз сбегал из дома.