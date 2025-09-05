Массовое ДТП с каршерингом и двумя мотоциклистами произошло в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Массовое дорожно-транспортное происшествие с каршерингом и двумя мотоциклистами произошло на проспекте Вернадского рядом с домом №86А в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.
Оба водителя мотоциклов травмировались. Их отвезли в больницу.
Работники ГАИ выясняют обстоятельства столкновения.
«МК: срочные новости» публикует видео последствий аварии. На записи видно, что у автомобиля каршеринга помят капот. Один мотоцикл лежит на земле, второй стоит. На месте столкновения лежат осколки транспортных средств.