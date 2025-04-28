Массажист сломал ногу 8-летней девочке с ДЦП в Ленобласти

В Ленинградской области массажист сломал ногу 8-летней девочке с детским церебральным параличом (ДЦП) во время процедуры. При этом 3 года назад «специалист» уже ломал пострадавшей ключицу, сообщает Baza .

Маша живет с родителями в Петербурге. У ребенка ДЦП и для облегчения симптомов ей необходим массаж. Три года родители возят дочь к 53-летнему массажисту Дмитрию в деревню Юкки.

25 марта во время очередного сеанса Дмитрий разминал конечности девочки и, не рассчитав силы, нанес Маше травму ноги. Родители отвезли девочку в больницу, где врачи диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости.

Семейная пара обратилась с заявлением в полицию. В ходе допроса отец Маши рассказал, что 3 года назад Дмитрий случайно сломал девочке ключицу. В ответ массажист утверждал, что причиной случившегося стали «слабые кости девочки». Прошлый инцидент списали на несчастный случай.

В отношении массажиста следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.