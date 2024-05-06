Массажист московского фитнес-клуба «разминал» клиентку между ног и грудей
SHOT: москвичка обвинила массажиста фитнес-клуба в домогательствах
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Девушка обвинила массажиста столичного фитнес-клуба «Паллада» в сексуальных домогательствах во время сеанса, сообщает SHOT.
Массажист поинтересовался, может ли он работать с интимными зонами клиентки, но москвичка ответила ему отказом. При этом несогласие блондинки не остановило работника фитнес-клуба: мужчина медленно разминал клиентку, а также водил руками между ее ног и грудей.
Недовольная клиентка прервала сеанс массажа, ушла из кабинета, а затем — обратилась в полицию. Она посчитала действия массажиста откровенным домогательством.
По данному факту начата проверка.
Массажист работает в фитнес-клубе около шести месяцев. Один час классического массажа у него стоит 3,1 тыс. рублей.