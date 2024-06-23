Mash: 40 заложников заперты в православном храме в Кировском районе Махачкалы
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В Кировском районе Махачкалы 40 заложников закрыты в православном храме. Сейчас на улице ходят вооруженные люди, слышна стрельба. Об этом сообщает Mash.
Официально данная информация не подтверждена.
Мэр Махачкалы ранее попросил жителей города воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе ж/д вокзала.
Кроме того, стрельба в Дербенте продолжается. На кадрах слышны автоматные очереди на улице.
Двое боевиков ликвидированы, работа силовиков продолжается, сообщили в МВД региона.
В Дербенте и Махачкале в воскресенье было совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Число погибших возросло до 9 человек, из них 7 правоохранители, пострадали 25 человек, сообщал 112.