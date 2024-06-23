Mash: 40 заложников заперты в православном храме в Кировском районе Махачкалы

В Кировском районе Махачкалы 40 заложников закрыты в православном храме. Сейчас на улице ходят вооруженные люди, слышна стрельба. Об этом сообщает Mash .

Официально данная информация не подтверждена.

Мэр Махачкалы ранее попросил жителей города воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе ж/д вокзала.

Кроме того, стрельба в Дербенте продолжается. На кадрах слышны автоматные очереди на улице.

Двое боевиков ликвидированы, работа силовиков продолжается, сообщили в МВД региона.

В Дербенте и Махачкале в воскресенье было совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Число погибших возросло до 9 человек, из них 7 правоохранители, пострадали 25 человек, сообщал 112.