«Маньяк-душитель», на счету которого десятки убийств, «воскрес» в Донбассе

В Донбассе на форуме появился пользователь, который назвал себя «Харцызским душителем» и заявил о непричастности Владимира Куцененко к серии убийств. Публикация вызвала споры, сообщает «Царьград» .

Неизвестный утверждает, что именно он совершил убийства девушек и женщин в Донбассе в конце 1990-х — начале 2000-х годов. По данным следствия, жертвами преступника стали около 30 человек.

Ранее правоохранители признали виновным жителя региона Владимира Куцененко. Следствие установило, что он выбирал жертв от 15 до 39 лет и душил их удавкой. В 2013 году, когда оперативники вышли на его след, мужчина покончил с собой. Экспертиза ДНК подтвердила его причастность.

Теперь аноним заявляет, что дело сфабриковано, а на Куцененко «повесили» нераскрытые преступления. В постах он подробно описывает обстоятельства убийств, в том числе 16-летней Юлии в 1998 году.

«Я вальнул самую первую Юльку», — написал пользователь, добавив, что причастен к убийству еще одной Юлии в 2002 году и женщины-парикмахера.

Паузы в преступлениях с 2003 по 2009 год он объяснил тем, что в 2004 году получил срок за разбой. В ответ на напоминания о ДНК-экспертизе аноним усомнился в достоверности анализов.

Пользователи разделились: одни допускают судебную ошибку, другие считают автора сообщений провокатором или психически нездоровым человеком.

