Маньяк-аниматор убивал девушек ради денег на наркотики на Гоа

30-летний маньяк-аниматор, задержанный за убийства на Гоа, расправился с тремя женщинами ради денег на наркотики, сообщает SHOT .

Ранее обезумевший от ревности Алексей Л. жестоко расправился с 37-летней Еленой К. в арендованной квартире на Гоа. Через 2 дня он совершил второе убийство. Мужчина вел себя максимально неадекватно, предположительно, из-за наркотиков. Он мог убить пять девушек.

Проверка его показаний выявила, что заявления мужчины были ложными. Силовики выяснили, что большинство «жертв» маньяка живы и находятся в безопасности. Полиция считает, что мужчина выдумал криминальную историю под воздействием наркотиков. Ранее местные рассказали, что маньяк мог попробовать неизвестный вид наркотика.

Россиянин уже пришел в себя, но продолжает вводить правоохранителей в заблуждение. Он много говорит о ненужном, но как только речь заходит об убийствах — замолкает. Местные силовики занимаются расследованием и дальше, чтобы добиться правды. 30-летнему убийце грозит смертная казнь.

