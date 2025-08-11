Малышей доставали спасатели: кошка родила под капотом иномарки в Чертанове

сегодня в 13:14

Кошка родила несколько котят под капотом автомобиля Kia на улице Красного Маяка в московском районе Чертаново Центральное. Об этом сообщает SHOT .

Нескольких пищащих котят нашел под капотом своего Kia мужчина. Достать малышей самостоятельно не получилось.

Мужчина позвонил в экстренные службы. Они помогли извлечь котят из-под капота.

Ранее сообщалось, что москвичка содержит в своей квартире более 25 больных кошек. В квартире неприятно пахнет, навален мусор и ползают тараканы.