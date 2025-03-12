Малолетние «боевики» с автоматом напугали жителей северо-востока Москвы

Малолетние «боевики» с автоматом в руках напугали жителей северо-востока Москвы. Они ходили по Долгопрудной аллее с предметом, визуально похожим на оружие, и стреляли по окружающим, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Оказалось, что у молодых людей в руках был пневматический автомат. Однако окружающие об этом не знали и пугались.

Подросткам делали замечания. Однако это вызывало у них лишь смех и нецензурную брань в ответ.

Сотрудники правоохранительных органов уже в курсе о произошедшем. Также они знают, кто именно устроил провокацию.