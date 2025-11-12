Мальчику оторвало пальцы в результате взрыва в Красногорске

Мальчику оторвало пальцы, когда он попытался поднять деньги рядом с детской площадкой в Красногорске, сообщает Mash .

По предварительной информации, мальчику повредило руку и оторвало несколько пальцев.

«Он просто поднял деньги — и хлопок. Потом уже забирали на скорой», — дополнил тренер спортклуба Владимир Шарупич, где занимается ребенок.

Пострадавшего госпитализировали. Инцидент произошел около спортшколы на улице Пионерская. Со слов очевидцев, 9-летний мальчик направлялся на тренировку по кикбоксингу и увидел на земле деньги. Он потянулся, чтобы взять купюру и в этот момент произошел сильный взрыв.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

