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Майнинговая ферма под Воронежем сожгла электричества на 10 млн рублей

В одном из сел Рамонского района Воронежской области в ходе проверки нашли майнинговую ферму, которая незаконно добывала криптовалюту. Органы власти обратили внимание на странность, что в населенном пункте электроэнергия тратится несоизмеримо для обычных условий, и инициировали проверку, в ходе которой нашли ферму, которая потребила энергии на 10 млн рублей, сообщает прокуратура Воронежской области .

Сотрудники прокуратуры привлекли полицию, а также энергосбытовую компанию и отправились в населенный пункт. Так они нашли незаконную майнинговую ферму, которая занимала сразу четыре земельных участка, предназначенных для личного подсобного хозяйства.

Владельцем участков оказался житель Воронежа, который оплачивал энергию по льготному тарифу для населения. В итоге предварительный ущерб оценили в 10 млн рублей.

Прокуратура передала в следственные органы все собранные материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере».

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.