Лже-колдуны развели москвичку почти на 300 тыс рублей, пообещав снять порчу

Семья лже-колдунов обманула жительницу Москвы почти на 300 тыс. рублей. За эту сумму ей пообещали снять порчу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Лже-колдунья нашла 45-летнюю жертву-жительницу Москвы на одном из сайтов. Женщина заявляла, что она таролог и по совместительству «темный маг».

Затем лже-колдунья убедила жертву в том, что на нее и сестру якобы наложена порча. Чтобы снять «проклятье», москвичке предложили провести особые «магические» ритуалы со специальными предметами. Они стоили крупную сумму денег.

Когда москвичка пыталась мягко отказаться от услуг, аферистка убеждала ее в том, что тогда порча спровоцирует негативные последствия в жизни. Также женщина присылала жертве гробы и кладбища.

Москвичку напугали слова лже-колдуньи, и она отправила ей 280 тыс. рублей. Деньги пришли на реквизиты 30-летнего сожителя аферистки.

После этого таролог отправляла жертве фотографии и видео якобы проведения обрядов по снятию с нее порчи. На самом деле они были скачаны из интернета.

Обманутая обратилась в правоохранительные органы. Против 33-летней «колдуньи» и 30-летнего сожителя завели уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России — «Мошенничество в особо крупном размере». Им предъявили обвинение, а дело направили в суд.

Ранее официантка из Долгопрудного отдала почти 300 тыс. рублей колдунье за «снятие порчи». Она заставляла брать девушку кредиты.