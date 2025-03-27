Ложное похищение: как мошенники заставляют подростков уходить из дома

Этой весной произошло сразу несколько случаев исчезновения подростков, которые уходили из дома в результате манипуляций мошенников: они обманом выманивали детей и заставляли шантажировать родителей. Эксперты объяснили, каким образом злоумышленники воздействуют на психику подростков и как это можно предотвратить, сообщает «Секрет фирмы» .

В Москве 15-летняя школьница по имени Ева ушла из дома, взяв ноутбук и семейные драгоценности, девочку ищет полиция, она могла стать жертвой телефонных мошенников. Ранее подобная история произошла с другой школьницей из Москвы. Телефонные мошенники разыграли удаленное «похищение» 17-летней девочки и отправили ее в Брянск. Они хотели выманить деньги у отца несовершеннолетней. А в Нижегородской области мошенники выманили деньги у подростка, пригрозив ему «недопуском на ОГЭ» из-за того, что его отец якобы не платил налоги.

Как отмечают психологи, сложность подросткового возраста в том, что ребенок хочет выйти из-под родительского контроля и в то же время нуждается в нем.

Феномен «ложного похищения» — это бессознательный акт подростка, который стремится разорвать связь со взрослым и одновременно получить подтверждение его любви и заботы, тем самым проверяя границы, объясняет психолог клиники доктора Исаева, психотерапевт Мария Бодрягина.

«В этой ситуации мошенники становятся внешними фигурами, которые заполняют его потребность в признании и создают иллюзию контроля над ситуацией, хотя на самом деле манипулируют им», — отметила Бодрягина.

Психолог Елена Кандыбина отметила, что мошенники используют такие особенности подростковой психологии, как жажда острых ощущений, стремление к самостоятельности и протесту, эмоциональная импульсивность, социальная наивность и погружение в цифровую среду.

При этом злоумышленники могут использовать различные схемы обмана, которые «играют на эмоциях» подростков. Например, с помощью запугивания и угроз («ты в беде»), или, наоборот, внушая подростку, что он особенный и его понимают («мы друзья»), а также через проверку на храбрость и взрослость.

Как защитить ребенка?

Чтобы защитить ребенка, специалисты советуют родителям наладить доверительные взаимоотношения, тогда в случае угрозы подросток сам расскажет об этом взрослым.

Если же подросток стал странно себя вести, стал скрытным или просит деньги, необходимо попытаться мягко выяснить, что случилось — психологи называют такой метод «мягкое слушание». При этом ни в коем случае нельзя начинать разговор с обвинений и агрессии. Вместо критики подростка нужно замечать хорошее и хвалить его за это, советуют эксперты.

Важно понять, что в подростковом возрасте у ребенка появляются новые потребности и интересы, а чтобы избежать опасных контактов, важно увлечь подростка чем-то необычным — экстремальным спортом, волонтерством, изучением чего-то нового, помимо наскучившей школы.