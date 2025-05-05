Лошадь по кличке Заклинатель бегала между машинами в Хабаровске и устроила ДТП

В Хабаровске лошадь по кличке Заклинатель выбежала на дорогу, где столкнулась с одной из едущих машин, сообщает РЕН ТВ .

Животное начало движение на зеленый сигнал светофора, но после того, как вышло на дорогу, резко свернуло налево. Один из автомобилей успел затормозить, а машина на соседней полосе — нет. В итоге иномарка несильно врезалась в лошадь, которая тут же убежала.

Местные жители увидели бегающую лошадь без наездника на дороге и позвонили в полицию. Ее отловили и доставили хозяину.

В отношении 50-летнего хозяина животного составили административный протокол о нарушении ПДД, его могут оштрафовать на 800 рублей.