сегодня в 21:12

Люди висят вниз головой: в Ставрополе заклинило аттракцион в парке

Аттракцион с людьми заклинило на территории парка Победы в Ставрополе. По словам очевидцев, посетители места отдыха уже несколько минут висят головой вниз, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что механизм аттракциона внезапно вышел из строя во время работы.

Посетители оказались в опасном положении — они зависли в перевернутом состоянии. К месту происшествия немедленно выехали спасательные бригады.

В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Они предпринимают все необходимые меры для освобождения людей.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

