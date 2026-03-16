Люди висят вниз головой: в Ставрополе заклинило аттракцион в парке
Аттракцион с людьми заклинило на территории парка Победы в Ставрополе. По словам очевидцев, посетители места отдыха уже несколько минут висят головой вниз, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно известно, что механизм аттракциона внезапно вышел из строя во время работы.
Посетители оказались в опасном положении — они зависли в перевернутом состоянии. К месту происшествия немедленно выехали спасательные бригады.
В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Они предпринимают все необходимые меры для освобождения людей.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
