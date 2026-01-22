«Любил всякие терроры»: ученики рассказали о напавшем на лицей в Нижнекамске

Ученики описали напавшего на лицей в Нижнекамске как странного и замкнутого

Ученики Нижнекамского многопрофильного лицея №37 рассказали о характере и привычках подростка, напавшего с ножом на учебное заведение. Он всегда был очень странным и замкнутым, сообщает Baza .

Ученики также рассказали, что подросток «любил всякие терроры и смотрел ужасные видео». Перед инцидентом он вел себя как обычно. Парень пришел на классный час, а затем пропал — отправился готовиться к преступлению.

22 января вооруженный ножом подросток напал на Нижнекамский лицей. Он успел ранить сотрудницу учебного заведения. Женщина жива, ей оказывают помощь. Ребенка задержали, у него изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки. На месте работают оперативные службы. Причиной нападения мог стать конфликт парня с одноклассниками.

В Сети появились фотографии, сделанные внутри и снаружи лицея. На снимке, сделанном внутри здания, видно, что весь пол покрыт каплями крови. На двух остальных кадрах запечатлена обстановка около образовательного учреждения.

