Ливни парализовали дороги Дагестана

Махачкала и Каспийск ушли под воду из-за разрушенных ливневок

Обильные дожди в Дагестане вызвали масштабные подтопления в Махачкале, Каспийске и Избербаше, парализовав движение на основных автодорогах.

Как сообщает главное управление МЧС России по региону, системы ливневой канализации работают на пределе возможностей, не успевая отводить потоки воды, из-за чего на улицах образуются глубокие лужи, затрудняющие проезд автомобилей.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где городские службы задействовали до трех бригад на каждом из 16 проблемных участков для круглосуточного устранения последствий стихии.

«Движение автомобилей затрудняется, и они часто застревают, не имея возможности самостоятельно выбраться», — отметили в Telegram-канале ведомства.

В администрации города признали, что, несмотря на все усилия, на основных магистралях сохраняются заторы, а ливневые стоки переполнены. Оперативные группы МЧС продолжают работать на местах, помогая водителям и контролируя ситуацию.

Местные жители жалуются на хронические проблемы с инфраструктурой, которая не выдерживает интенсивных осадков.

