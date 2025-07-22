Ливень «просочился» на станцию метро «Партизанская» в Москве

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Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, что пол на станции мокрый повсеместно. При этом дождь идет всего 10–15 минут.

Ранее москвичей и гостей столицы предупредили об ухудшении погоды. Во вторник город накрыл дождь, возможна гроза, а порывы ветра усилятся до 15 м/с.

В столице и области 21 и 22 июля действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ливня, грозы, града и порывистого ветра. Ливни уже принесли множество неудобств жителям Московского региона.

Накануне на юго-востоке столицы под воду ушел целый участок МКАД. Некоторые горожане добирались до машин на сапах.