Ливень «просочился» на станцию метро «Партизанская» в Москве
Фото - © Александр Кузнецов / Фотобанк Лори
Станцию Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Партизанская» начало подтапливать из-за тропического ливня. Сотрудникам приходится быстро убирать образовывающиеся лужи, сообщает MSK1.RU.
Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, что пол на станции мокрый повсеместно. При этом дождь идет всего 10–15 минут.
Ранее москвичей и гостей столицы предупредили об ухудшении погоды. Во вторник город накрыл дождь, возможна гроза, а порывы ветра усилятся до 15 м/с.
В столице и области 21 и 22 июля действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ливня, грозы, града и порывистого ветра. Ливни уже принесли множество неудобств жителям Московского региона.
Накануне на юго-востоке столицы под воду ушел целый участок МКАД. Некоторые горожане добирались до машин на сапах.