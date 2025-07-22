МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре во вторник

Москвичей и гостей столицы предупредили об ухудшении погоды. Во вторник город накрюет дождь, гроза, а порывы ветра усилятся до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Водителей призвали снизить скорость во время движения и увеличить расстояние от других транспортных средств. При непогоде лучше избегать перестроений и обгонов. Парковать машины необходимо подальше от деревьев.

Пешеходам также стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Родителям важно не оставлять детей без присмотра, быть острожными и внимательными. При необходимости звонить по телефонам: 101, 112 или по единому телефону доверия МЧС в Москве: 8 (495) 637-31-01.

В столице и области 21 и 22 июля действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ливня, грозы, града и порывистого ветра. Ливни уже принесли множество неудобств жителям Московского региона. Накануне на юго-востоке столицы под воду ушел целый участок МКАД. Некоторые горожане добирались до машин на сапах.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус показал, как выглядит из космоса циклон, который заливает дождями центр Европейской России. Судя по кадрам, Москва оказалась в самом центре бушующего циклона. Также он накрыл Нижний Новгород, Рязань, Великий Новгород, Самару, Ульяновск.