«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за грозы

В Подмосковье и Москве 21 и 22 июля будет действовать «желтый» уровень опасности погоды из-за ливня, грозы, града и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

До 21 часа 21 июля в регионе действует этот уровень из-за дождя, местами ливня, грозы, града, усиления ветра при грозе порывами до 15 м/с. А также он объявлен с 9 до 22 часов 22 июля из-за грозы, которая ожидается местами.

Аналогичный уровень погодной опасности действует на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской области, где предупреждение о погоде не требуется.