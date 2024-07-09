Лидер «Русофилов» Девленский задержан спецназом в Болгарии

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Утром 8 июля в болгарском Пловдиве спецназ задержал главу регионального отделения движения «Русофилы» Златомира Девленского. Сотрудники спецслужб выломали дверь в квартиру, чтобы задержать общественника, сообщает «Царьград» .

«Его мать была в шоке», — поделился местный депутат Иван Петков.

По словам парламентария, для главы «Русофилов» уже нашли адвоката из Софии. Ситуация с задержанием шокировала единомышленников Девленского.

Вскоре в штаб-квартире Болгарской социалистической партии в Пловдиве прошел обыск. Сотрудники Государственного агентства национальной безопасности Болгарии провели оперативно-следственные мероприятия в кабинете главы «Русофилов».

Движение «Русофилы» появилось в столице Болгарии еще в 2003 году, его цель — развивать сотрудничество с Россией. В 2023 году в Москве прошел учредительный конгресс Международного движения русофилов, где собрались 87 участников из различных стран. На форуме также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы высоко ценим вашу твердую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество», — говорилось в послании президента РФ Владимира Путина к участникам форума.

Ежегодная практика встреч родственных народов России и Болгарии установилась давно именно благодаря «Русофилам», отмечает издание.