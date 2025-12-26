Лежит в кювете: грузовик попал в ДТП в Одинцовском округе после снежной ночи

Фото - © Telegram/ДТП и ЧП Москва и МО

сегодня в 11:44

Грузовик оказался в кювете в Одинцовском округе

Грузовик съехал в кювет в Голицыне Одинцовского округа. Кадры с места ДТП публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Проезжающий мимо автолюбитель запечатлел поврежденный грузовик. На видео показана трасса, покрытая снегом.

Справа виднеется грузовик, съехавший в кювет рядом с забором. Его передняя часть уткнулась в снег, а задние колеса оторвались от земли. Рядом стоит человек.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информация о наличии пострадавших на данный момент неизвестна.

Ранее большегруз сбил женщину в Подмосковье. Он протащил ее несколько метров.

