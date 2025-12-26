Лежит в кювете: грузовик попал в ДТП в Одинцовском округе после снежной ночи
Грузовик оказался в кювете в Одинцовском округе
Фото - © Telegram/ДТП и ЧП Москва и МО
Грузовик съехал в кювет в Голицыне Одинцовского округа. Кадры с места ДТП публикует Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Проезжающий мимо автолюбитель запечатлел поврежденный грузовик. На видео показана трасса, покрытая снегом.
Справа виднеется грузовик, съехавший в кювет рядом с забором. Его передняя часть уткнулась в снег, а задние колеса оторвались от земли. Рядом стоит человек.
Обстоятельства происшествия выясняются. Информация о наличии пострадавших на данный момент неизвестна.
