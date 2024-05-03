Лесной пожар потушили в Солнечногорске

В пятницу вечером в Новинском участковом лесничестве в 3 км от поселка Поварово округа Солнечногорск на площади 0,13 га с помощью авиамониторинга было обнаружено возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 2 единицы техники и 3 человека личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось 3 часа, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридически - до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания незамедлительно нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.