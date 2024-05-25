Лесной пожар ликвидировали в Рузе

сегодня в 18:54

В Звенигородском сельском участковом лесничестве в 4 км от деревни Костино Рузского городского округа местные жители сообщили по телефону 112 о возгорании на площади 0,02 га. Сообщение было передано в региональную диспетчерскую службу Комлесхоза, сообщила пресс-служба ведомства.

На место незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 9 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 0,05 га. Потребовалось менее часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым, а причиной пожара стали действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре направят в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье на текущий год, определяющий порядок взаимодействия ведомств по обеспечению пожарной безопасности в лесах и при ликвидации природных возгораний.