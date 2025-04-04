Лесной пожар ликвидировали в Балашихе

В Салтыковском участковом лесничестве местные жители сообщили по телефону 112 об очаге возгорания на площади 0.3 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 15 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники.

Потребовалось чуть менее 2 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.