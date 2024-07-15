Лесничие Шатуры нашли заблудившихся грибников

В Шатурском филиале ГКУ МО «Мособллес» нашли заблудившихся грибников недалеко от деревни Митинская. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Мужчина с дочерью, отправившись в лес на тихую охоту, не смогли найти дорогу назад. Сотрудники лесной охраны, получив об этом сообщение от диспетчерской службы, незамедлительно выехали на поиски.

Они созвонились с потерявшимися, по наводящим вопросам определили их местонахождение в квартале 41 Подлесного участкового лесничества и вывели из лесного массива.

Сезон сбора грибов и ягод в самом разгаре, а это значит, что сотни людей ежедневно ходят в лес. К сожалению, граждан, потерявших ориентир в процессе тихой охоты, становится все больше.

Любителям тихой охоты напоминают, что отправляясь в поход, необходимо заранее изучить маршрут, предупредить о своих планах близких, взять заряженный телефон, компас, спички или зажигалку, пресную воду.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.