Лерчек не изменили меру пресечения за незаконный вывод 250 млн руб из России
«Лерчек» Чекалину оставили под домашним арестом
Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы
Московский городской суд решил вновь оставить под домашним арестом блогера Валерию «Лерчек» Чекалину. Она проходит по уголовному делу о незаконном выводе 250 000 000 рублей за пределы России, сообщает РИА Новости.
Под домашним арестом также оставили Артема Чекалина, бывшего супруга Лерчек. Он является обвиняемым по тому же уголовному делу.
Мосгорсуд отправил чету Чекалиных под домашний арест 4 октября.
Лерчек и ее экс-муж обвиняются по делу о валютных операциях с использованием подложных документов. Блогеры не признавали вину. Если в суде докажут их виновность, то звезд может ждать вплоть до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, почему особняк Лерчек в Истре подешевел на 1 миллиард рублей.