Лекарства от рака могли повлиять на способность Буйнова к вождению

Родственники пенсионерки, которую сбил на пешеходном переходе Александр Буйнов, требуют проверить анализы крови артиста. По их словам, препараты от онкологического заболевания, которые он принимает, могут влиять на способность вождения, сообщает SHOT .

В том числе способность к вождению могут потребовать проверить и в ГИБДД. Для этого Буйнова направят на медкомиссию. Родственники пострадавшей согласны с возможным решением. Если выяснится, что принимаемые препараты влияют на реакцию певца, действие его прав могут приостановить по решению суда.

Ранее Буйнов ехал на своем внедорожнике Lexus LX 570 со скоростью 56 км/ч по Апрелевке. При этом разрешенная скорость перед пешеходным переходом там — 20 км/ч. Он наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». Во время аварии артист был трезв. Женщина избежала серьезных травм благодаря тому, что в последний момент успела увернуться.

Сам Буйнов опроверг информацию, что на бампере автомобиля осталась вмятина от удара. Он также подчеркнул, что не скрывался с места ДТП и находится на связи с родственниками пострадавшей. У нее диагностированы легкие травмы: синяки, растяжение связки левого колена.