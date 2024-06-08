Легкомоторный самолет Piper приземлился на шоссе в Подмосковье

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Baza: легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Лыткарине

Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку прямо на шоссе в Московской области. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает Baza .

Экстренная посадка произошла в субботу на Тураевском шоссе вблизи городского округа Лыткарино. После приземления воздушное судно съехало на обочину.

По словам очевидцев, всего в самолете находилось 3 человека. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево за один день нашли 9 самолетов Superjet авиакомпании «Россия» с проколотыми колесами шасси. Лайнеры прибыли в Москву из Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска.