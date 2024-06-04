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Baza: колеса прокололи у девяти самолетов Superjet в Шереметьеве

За один день в столичном аэропорту Шереметьево нашли девять самолетов Superjet авиакомпании «Россия» с проколотыми колесами шасси, сообщает Baza .

Данные лайнеры прибыли в Шереметьево из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска 2 июня.

На послеполетном осмотре техники воздушной гавани обнаружили однотипные повреждения: у девяти Superjet нашли сильные порезы пневматиков второго колеса на левой основной стойке шасси. С подобными повреждениями летать нельзя, поэтому колеса заменили.

Предварительно, лайнеры повредили после посадки в московском аэропорту. Но как именно это случилось, неизвестно.