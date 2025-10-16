Lada сбила 11-летнего ребенка на пешеходном переходе в Лыткарине

Отечественная легковушка сбила несовершеннолетнего на пешеходном переходе в городском округе Лыткарино. Ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В четверг около 19:25 около одного из жилых домов на Парковой улице водитель автомобиля марки Lada 2004 года рождения сбил ребенка 2014 года рождения, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был экстренно доставлен в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии с пострадавшим ребенком.

