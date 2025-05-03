Кусок облицовки в многоэтажке в Ленобласти обвалился и чуть не убил женщину

Кусок облицовки отвалился с 13-этажного ЖК «Три кита» в Мурино Ленинградской области. Во время падения он чудом не убил женщину, сообщает SHOT .

Часть облицовки рухнула из-за сильного ветра. Она висела над балконом самого верхнего этажа, после чего отвалилась и полетела вниз.

В момент падения по двору шла женщина. Но она осталась жива, поскольку панель приземлилась на небольшом расстоянии от нее.

Ранее на Омск обрушилась песчаная буря. На одной из крыш стоял мужчина. Он упал из-за того, что непогода повредила кровлю.