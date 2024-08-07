Курские власти предупредили о фейковом видео с призывами прийти в военкомат
Власти Курской области предупредили жителей о распространяемом в Сети фейковом видео с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, сообщает NEWS.ru.
На смонтированном украинцами видео врио главы области якобы «призывает» мужчин прийти в военкоматы.
Используя нейросети, украинские злоумышленники добавили к реальному обращению Смирнова ненастоящую звуковую дорожку.
«Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы», — говорится в предупреждении региональных властей.
Курская область сейчас находится в напряженной ситуации из-за постоянных атак ВСУ. Нападения противника начались 6 августа. Атаки ведутся с помощью дронов, также через границу пытались прорваться диверсанты. В регионе еще сбили ракеты. Есть погибшие и раненые.