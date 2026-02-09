«Купите подписку»: как мошеннический маркетплейс Zadrotik наживается на геймерах

В январе текущего года мошенники запустили веб-сайт Zadrotik, позиционирующий себя как «маркетплейс цифровых товаров». Неосторожные россияне в среднем тратят около 2,4 тыс. рублей, якобы покупая внутриигровые предметы, подписки на популярные сервисы и иные товары, сообщает ТАСС .

Согласно данным ИБ-компании F6, «маркетплейс» предлагает приобрести лицензионные ключи, внутриигровые предметы и игровую валюту для Genshin Impact, CS2, Standoff 2, Fortnite и PUBG Mobile, а также фиктивные подписки на ChatGPT, Spotify и iTunes. Цены варьируются от менее чем 1 тыс. до почти 500 тыс. рублей.

Zadrotik рекламируют в TikTok, на YouTube и в мессенджере Telegram, где объявления можно найти в игровых чатах. Помимо этого, они появляются в комментариях под различными постами и т. д.

Злоумышленники предлагают пользователям временный промокод на первую покупку. Затем нужно ввести email для получения цифрового товара и выбрать способ оплаты. Независимо от метода, данные платежных средств будут украдены. Пользователь не получит товар и потеряет деньги.

Кроме того, еще один риск связан с обращением в «службу поддержки» после потери средств. Доступ к этой службе возможен только через Telegram и электронную почту. «Специалисты» могут заявить, что произошла ошибка платежа, и затем, применяя различные методы, попытаться повторно списать деньги со счета.

Ранее аферисты обманули 30-летнюю женщину из Омска во время покупки редкой винтовки в игре Murder Mystery 2. Геймерша осталась без виртуального предмета и денег.

