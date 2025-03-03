Культурный центр Басманный двор загорелся в центре Москвы

Кровля двухэтажного здания загорелась на Спартаковской площади в Москве

Возгорание произошло в здании культурного центра Басманный двор в центре Москвы. Информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел в понедельник вечером на Спартаковской площади. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты выяснили, что горит кровля двухэтажного административного здания.

В настоящее время информация о погибших и пострадавших уточняется.

К ликвидации возгорания привлечены 12 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.