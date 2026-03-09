Крепко спал: спасатели Подмосковья взломали квартиру, где был 14-летний подросток

К спасателям обратилась мама 14-летнего подростка. Она рассказала, что ее сын перестал выходить на связь. На все звонки ответ один — абонент недоступен. Женщина также стучала в дверь квартиры, но там была тишина.

Спасатели с помощью специнструментов вскрыли двери квартиры и пустили волнующуюся маму в помещение.

Оказалось, что ее сын просто уснул богатырским сном — подросток не слышал ни стуков, ни звонков. Медпомощь никому не потребовалась.

