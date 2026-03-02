Красноярец рассказал, как Дубай живет под ракетными атаками

Фотограф Сергей Савин сообщил о работе ПВО и реакции жителей на взрывы в Дубае

Красноярский фотограф Сергей Савин, находящийся в Дубае, рассказал, как город переживает ракетные атаки после ударов Ирана по объектам в ОАЭ. По его словам, система ПВО сбивает почти все цели, а жизнь в эмирате продолжается в обычном режиме, сообщает prmira.ru .

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по военным объектам Израиля и США, в том числе в ОАЭ. 1 марта атаки ракет и беспилотников по Дубаю повторились.

Сергей Савин живет рядом с аэропортом, который стал одной из целей. Он рассказал, что местная ПВО работает эффективно.

«За два дня было сбито 165 баллистических ракет и 541 дрон. Получается, что из почти семи сотен летящих объектов были сбиты практически все. В Дубае жизнь никак не нарушена», — сообщил фотограф.

Во время работы ПВО он оставался дома и следил за новостями.

«Когда слышишь хлопки на улице, от которых окна дрожат, несмешно, страшно. Понимаешь, что могут упасть обломки. Конечно, переживаешь», — рассказал мужчина.

По его словам, власти рассылали уведомления с просьбой укрыться, но ограничений не вводили. Школьников на несколько дней перевели на дистанционное обучение, бизнес самостоятельно решал — работать или нет.

При этом многие жители продолжают отдыхать, ходить в кафе и даже шутить в соцсетях. Людей на улицах стало меньше, но транспорт и метро работают. В Дубае сейчас находится много красноярцев, они поддерживают друг друга и обсуждают происходящее.

