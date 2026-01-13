Красногорский суд оштрафовал Гудкова за пародию «Я узкий»

сегодня в 18:01

В Красногорском горсуде вынесли постановление по делу об административном правонарушении в отношении комика Александра Гудкова по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Суду постановил, что юморист выложил в соцсети «ВКонтакте» видеозапись с наименованием «Александр Гудков — Я узкий», используя аранжировку песни Шамана «Я русский». Комик изменил текст, применив словосочетание «Я узкий». Этот материал открыт для всех пользователей.

Результаты психолого-лингвистического исследования показали, что в видео есть публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

В итоге суд признал Гудкова виновным. Его оштрафовали на 11 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.