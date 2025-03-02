«Короче, вот эта х****»: красноярский школьник хотел сжечь свой паспорт за 300 лайков

Красноярская полиция начала розыск школьника, который пообещал подписчикам сжечь свой российский паспорт за 300 реакций под постом, сообщает «Осторожно, новости» .

Подросток разместил видеоролик в Telegram-канале.

«Короче, вот эта х**** меня з*****. Я хочу его сжечь», — заявил парень.

После этого на него полился негатив со стороны пользователей. Поэтому затем юноша сказал, что паспорт в порядке.

Но внимание на данное видео обратила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Через пару часов после этого МВД Красноярска официально заявило, что организовало проверку из-за данного видео.

Полицейские устанавливают личность школьника, а затем примут «меры соответствующего реагирования».

В РФ за намеренную порчу паспорта человеку может грозить штраф до 300 рублей по административной статье, но после начала СВО такие действия становились поводом для возбуждения уголовного дела или лишения российского гражданства.