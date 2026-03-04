Корейская убийца-тарелочница отравила пять парней на свидании, двое погибли

Молодая кореянка использовала онлайн-знакомства для получения материальной выгоды. 21-летняя девушка поддерживала общение с поклонниками, которые приглашали ее в рестораны и оплачивали доставку еды на дом, но затем травила их, сообщает РИА Новости .

Следователи установили, что когда мужчины начинали настаивать на близости, она применяла против них отравляющие вещества. Правоохранительные органы зафиксировали пять случаев отравления, два из которых закончились летальным исходом.

Подозреваемая утверждала, что не предполагала смертельных последствий своих действий. Однако расследование показало, что перед совершением преступлений она многократно обращалась за информацией к искусственному интеллекту ChatGPT.

Эксперты диагностировали у обвиняемой психическое расстройство. Несмотря на это, в соцсетях развернулась кампания в ее защиту — многие пользователи ссылаются на привлекательную внешность девушки и призывают освободить ее от уголовной ответственности.

