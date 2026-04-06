Конвейер загорелся в цеху стекольного завода в Раменском округе

Стекольный завод загорелся в Раменском городском округе. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло в понедельник на предприятии в населенном пункте Жуково. Сотрудники предприятия самостоятельно покинули здание до прибытия экстренных служб.

Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение конвейерной ленты. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. К настоящему момент пожар локализован. Специалисты установят причину возгорания.

К тушению привлекались 95 сотрудников МЧС России и 29 единиц спецтехники.

