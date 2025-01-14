КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
Южнокорейские военные усилили контроль из-за запуска ракет КНДР
Южнокорейские военные усилили контроль воздушного пространства из-за запуска нескольких ракет КНДР, сообщает РИА Новости.
«Наши военные зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, в сторону Японского моря», — говорится в заявлении военных.
Ракеты КНДР пролетели примерно 250 километров и упали в море.
Сообщается, что армия Южной Кореи усилила «наблюдение и контроль» за воздушным пространством.