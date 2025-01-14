КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

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«Наши военные зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, в сторону Японского моря», — говорится в заявлении военных.

Ракеты КНДР пролетели примерно 250 километров и упали в море.

Сообщается, что армия Южной Кореи усилила «наблюдение и контроль» за воздушным пространством.