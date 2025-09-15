«Клянусь, перепутал»: мужчина избил, а потом обнял посетителя кофейни в Одинцове

Мужчина ударил по лицу посетителя одинцовской кофейни, а затем извинился перед пострадавшим и его товарищем, заявив, что перепутал, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в кофейне «Шах Кофе» в Лесном Городке.

На опубликованных кадрах видно, как в кофейню заходят двое мужчин и заказывают напитки у бариста. Затем в заведение резко заходит третий мужчина и сильно бьет кулаком в лицо одного из посетителей. Однако уже через пару секунд он начинает извиняться перед пострадавшим и предлагает оплатить кофе.

«Я, честно, перепутал. Клянусь, перепутал, клянусь. Перепутал, извините», — пытался оправдаться нападавший, обнимая мужчин.

При этом неизвестно, как троим посетителям кафе удалось уладить конфликт.