«Казалось, что сгорели внутренности и тело»: в россиянина попала молния в Батуми

Россиянин из Самары Павел Смирнов рассказал, что его поразил мощный разряд молнии в грузинском Батуми. Он думал, что умер. Об этом сообщает SHOT .

Инцидент произошел, когда записывали видеоролик на пирсе в Батуми.

«Я первое, что увидел, — это тоннель со светом. Вот ты танцуешь, секунда — и ты умираешь. Все горит, будто ты в аду, дышать сложно, ноги-руки не работают, думал, сейчас еще немного протяну и либо задохнусь, либо сгорю до конца. Казалось, что сгорели внутренности и тело», — рассказал об ударе молнии Смирнов.

Очнувшись, россиянин понял, что не чувствует тела, только одна рука шевелилась. Поэтому мужчина подумал, остался инвалидом. Уже потом услышал, что в него ударила молния.

На мужчине загорелась одежда, которую потушили очевидцы, разорвало в клочья одну кроссовку.

Смирнов проходит лечение в республиканской больнице Батуми. Медики уже сделали несколько анализов и сообщили пациенту, что ему очень повезло. Его еще будут повторно осматривать, возможно, через 2-3 дня выпишут из медучреждения.