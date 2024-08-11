Катер со спасателями перевернулся на Москве-реке

Катер со спасателями МЧС перевернулся на Москве-реке из-за плывущего бревна. Об этом сообщает Baza .

По предварительным данным, сотрудники МЧС на водном транспорте патрулировали акватарию. Около 17:00, когда спасатели плыли в районе Сабуровского моста, катер внезапно столкнулся с дрейфующим деревом.

В результате ЧП лодка перевернулась и четверо спасателей оказались в воде. К счастью, они смогли самостоятельно выплыть. А вот катер так до сих пор и лежит перевернутый в воде.