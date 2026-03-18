Сначала было весело: юноша подышал газом из баллона и умер

15-летний подросток умер, вдохнув газ из баллона для портативных плит

Несовершеннолетние решили вдохнуть газ из баллончика для портативных плит. Для одного из подростков такая «забава» закончилась трагически, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Инцидент произошел 17 марта в городе Братск. Подростки отправились в гости к знакомому в СНТ «Чистый», где решили развлечься необычным способом.

Подростки и их 18-летний товарищ вдыхали газ из баллончиков для портативных плит. 15-летнему парню резко стало плохо, после чего он скончался.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Участников инцидента допрашивают.

