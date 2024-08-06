Житель Уфы под наркотиками дважды упал с высоты, но смог скрыться от спасателей

Юноша под воздействием наркотиков выпал из окна в Уфе и сбежал от спасателей

В Уфе находящийся под воздействием запрещенных веществ юноша выпал из окна на козырек, затем спрыгнул на землю и убежал от приехавших спасать его специалистов, сообщает Baza .

Молодой человек выпал из окна квартиры, но сумел зацепиться за раму. При этом в руке он сжимал нож и кричал что-то неразборчивое. Спасатели вбежали в жилье, а когда хотели вытащить юношу, тот стал кричать еще громче, а затем упал на козырек.

Спасатели попытались достать юношу и оттуда. Однако их попытка вновь завершилась провалом. Он скатился с козырька, а затем встал и побежал с криками «Помогите!». Неадекватный парень скрылся во дворах улицы Шафиева.

По предварительным данным, юноша находился под воздействием наркотических веществ.