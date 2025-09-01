«Яма с нечистотами» прямо там: россиянин показал антисанитарию в рыбном цеху

В Красноярске мужчина устроился в цех по переработке рыбы, но быстро уволился, заметив, в каких условиях организован рабочий процесс. По его словам, прямо посередине цеха была «яма с нечистотами», местные сотрудники трудятся без санитарных книжек, а само сырье валяется прямо на грязном полу, сообщает Baza .

Владимир (имя изменено) успел записать несколько видео на предприятии и показать, в каких условиях там производят рыбную продукцию. По словам мужчины, указанный цех находится на улице Сплавучасток в Красноярске, и он успел поработать там в конце июля.

Судя по запечатленным Владимиром кадрам, на предприятии царит антисанитария: стены и полы — в грязи, рыба лежит на полу, а воду для обработки не очищают. Кроме того, по словам красноярца, прямо посреди мокрого цеха стояла «яма с нечистотами».

«Сотрудники не имеют санкнижек от слова совсем. Готовая продукция хранится без этикеток, просрочка — там же, рядом. Замороженная рыба лежит на улице в контейнере-холодильнике вместе с отходами», — утверждает Владимир.

Россиянин добавил, что уже отправил жалобу в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.